Путин запретил усыновлять детей гражданам из стран, где разрешена смена пола

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на усыновление детей из России гражданами тех стран, где разрешена смена пола — как медицинским, так и лекарственным путем. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит изменения в Семейный кодекс РФ.

По новым правилам, усыновление ребенка иностранцами из стран с легализованной сменой пола будет невозможно.

12 ноября Государственная Дума РФ приняла закон о запрете усыновления детей для стран со сменой пола.

Инициатором данного законопроекта ранее выступили председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, который отметил, что некоторых странах, таких как Австрия, Эстония, Германия, Исландия, Италия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Словения и Швейцария, нет возрастных ограничений для смены пола. Однако в восьми из этих стран законодательно установлен минимальный возраст для несовершеннолетних, которые намерены пройти процедуру смены пола.

По словам Володина, такой закон направлен на защиту детей от потенциальных опасностей. Спикер ГД РФ подчеркнул, что важным аспектом новой инициативы является исключение любого посягательства на изменение пола при усыновлении детей за границей.

Ранее президент РФ подписал законы о запрете распространения информации о чайлдфри, а также о штрафах за подделку документов при организации незаконной миграции.