Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали временную базу иностранных наемников ВСУ, а также склад с боеприпасами противника. Сообщение об этом оборонное ведомство опубликовало в воскресенье, 21 января.

Отмечается, что под удар попало хранилище снарядов 31-й механизированной бригады ВСУ и база иностранных боевиков у населенного пункта Константиновка. Помимо беспилотников, ВС РФ использовали артиллерию и ракеты.

Также, сообщило Минобороны РФ, были поражены 127 артиллерийских подразделений украинской армии, живая сила и военная техника в 129 районах зоны проведения специальной военной операции.

Ранее мы сообщали, что командование ВСУ подтвердило потерю населенного пункта Крахмальное в Харьковской области. Отмечалось, что это село не несет стратегической важности для украинских военных.

Также Минобороны РФ сообщило, что в небе Тульской области вечером, 21 января, был сбит беспилотник. Кроме этого, оборонное ведомство рассказало о ликвидации порядка 390 украинских военных на донецком направлении.