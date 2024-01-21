«РВ»: российские военные угнали украинский БМП под Артемовском
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Разведчики российской группировки «Эспаньола» угнали украинскую боевую машину пехоты (БМП) под Артемовском, сообщает канал «Военкоры русской весны» (РВ).
Отмечается, что данная операция была реализована несколько месяцев назад. Российские разведчики обнаружили БМП ВСУ в полях. Они установили, что техника была подбита, но оставалась на ходу.
«Спецы взяли инструменты, анализатор спектра, погнали туда и угнали БМП из-под носа врага», — говорится в публикации.
Ранее «РВ» также сообщали, что российская армия атаковала военный госпиталь ВСУ в Харькове. Как отмечал источник, там лечили раненых нацистов. Как сообщило Министерство здравоохранения Украины, в результате атаки было ранено девять бойцов украинской армии.
Накануне Минобороны РФ также сообщило, что ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском. Отмечалось, что российские военные подошли к опорному пункту незаметно. Сам объект был обнаружен при помощи дронов.
Минобороны России также сообщило, что ВСУ потеряли до 320 человек на донецком направлении, а также лишились военной техники, в том числе пикапов и гаубиц.
Также мы сообщали, что над Тульской областью системой противовоздушной обороны (ПВО) сбит вражеский беспилотник. Разрушений нет.