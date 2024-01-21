Отмечается, что данная операция была реализована несколько месяцев назад. Российские разведчики обнаружили БМП ВСУ в полях. Они установили, что техника была подбита, но оставалась на ходу.

«Спецы взяли инструменты, анализатор спектра, погнали туда и угнали БМП из-под носа врага», — говорится в публикации.

Ранее «РВ» также сообщали, что российская армия атаковала военный госпиталь ВСУ в Харькове. Как отмечал источник, там лечили раненых нацистов. Как сообщило Министерство здравоохранения Украины, в результате атаки было ранено девять бойцов украинской армии.

Накануне Минобороны РФ также сообщило, что ярославские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском. Отмечалось, что российские военные подошли к опорному пункту незаметно. Сам объект был обнаружен при помощи дронов.

Минобороны России также сообщило, что ВСУ потеряли до 320 человек на донецком направлении, а также лишились военной техники, в том числе пикапов и гаубиц.

Также мы сообщали, что над Тульской областью системой противовоздушной обороны (ПВО) сбит вражеский беспилотник. Разрушений нет.