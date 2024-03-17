Сахарный завод получил повреждения из-за обстрела ВСУ поселка Теткино

Из-за обстрела со стороны ВСУ поселка Теткино Курской области получил повреждения сахарный завод. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

17 марта глава области сообщил, что Теткино было обстреляно с украинской стороны. В результате — были повреждены пять домовладений и линия электропередач.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории России с использованием беспилотников и артиллерии. С начала недели атаки на регионы страны усилились. Так, поселок Теткино Глушковского района Курской области подвергается обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований пятый день подряд.

Кроме того, за прошедшую неделю российские военные совместно с ФСБ отразили несколько попыток украинских диверсионно-разведывательных группировок (ДРГ) проникнуть на территорию России через Белгородскую и Брянскую области.

Ранее мы писали, что губернатор Брянской области сообщил о сбитых беспилотниках в небе над регионом. Кроме того, по данным Министерства обороны РФ, за прошедшие сутки были сбиты 35 вражеских беспилотников.