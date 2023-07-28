Сенаторы одобрили законопроект о возвращении серебряных медалей в школы

Совет Федерации одобрил закон о возвращении серебряных медалей в школы, а также о переименовании предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в «Основы безопасности и защита Родины». Соответствующий вопрос сенаторы рассмотрели в пятницу, 28 июля.

13 июля Государственная Дума РФ одобрила поправки в закон о введении серебряных медалей в учебных заведениях общего образования. 20 июля Дума также рассмотрела закон о переименовании урока ОБЖ.

С двумя инициативами в июне выступил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ученикам, отличившимся высокими отметками в школе и сдавшими на высокий балл государственную аттестацию, со времен СССР вручали золотые медали. Серебряная медаль подразумевала получение отметок «отлично», а также допускала получение отметки «хорошо» не более, чем по двум предметам.

В 1968 году серебряные медали были отменены. Вместо них ученикам выдавали грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов».

Золотая и серебряная медали дают право на льготы для получивших их выпускников на местном уровне.

28 июля сенаторы также рассмотрели и одобрили ряд законопроектов, подразумевающих изменения в вопросе воинского призыва. Так, Совфед поддержал повышение штрафов за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей, ограничения на выезд не явившимся в военкомат, а также повышение призывного возраста до 30 лет.