Штаты пытаются открыть коридор для доставки гумпомощи в сектор Газа

В США заявили о том, что пытаются добиться открытия коридоров в сектор Газа. Подробности 12 октября приводит ТАСС .

По данным издания, открытие коридоров нужно для того, чтобы доставить в сектор Газа гуманитарную помощь, а мирным гражданам – чтобы оттуда спастись, считают в Белом доме.

Ранее мы рассказали, что армия Израиля призналась в совершении рейдов в секторе Газа. Для чего они проводятся, читайте в материале.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».