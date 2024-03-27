СК принял обращение о проверке США на организацию терактов против России

Депутаты Госдумы обратились к СК РФ с просьбой проверить, действительно ли Америка замешана в терактах против России. Парламентарии просили о полноценном расследовании этой версии. В Следственном комитете ответили, что рассмотрят обращение.

Обращение депутатов ГД А.Л.Красова, Н.М. Харитонова, Я.В. Лантратовой и общественных деятелей А.Г. Дугина и А.Л. Деркача будет рассмотрено. В СК подтвердили, что могут в обозримом будущем приступить к расследованию неправомерных действий США, опровергнув или доказав их причастность.

«В Следственном комитете Российской Федерации будет рассмотрено в установленном законом порядке обращение депутатов Государственной думы <...> касающееся необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США и других западных стран, направленных против России», — сообщило ведомство.

Напомним, что после теракта в «Крокусе» г.о. Красногорск погибли 140 человек, а еще 180 пострадали. Одно из крупнейших нападений в истории современной России связали с США, Великобританией и Украиной. Полагают, что террористов могли подготовить на Западе. В Америке с этой версией не согласны, а также заявляют о непричастности Киева. В МИД РФ сочли попытку защитить украинскую сторону подозрительной.

Ранее сообщалось о работе медиков 22 марта во время теракта.