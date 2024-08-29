Сопровождавшая Дурова в Париже девушка может быть агентом Моссада

24 августа Дуров был задержан в аэропорту Ле Бурже в Париже воздушно-транспортной жандармерией Франции. Предприниматель прилетел во Францию из Азербайджана. Во время задержания рядом с Дуровым находилась светлая девушка. Позже СМИ выяснили, что ее зовут Юлия Вавилова. Она является активным пользователем соцсетей, а также криптокоучем.

По информации источника, который является сторонником теории о том, что Вавилова специально заманила Дурова в Париж, чтобы западные спецслужбы получили к нему доступ, о приезде Дурова в Париж узнали из ее соцсетей.

28 августа стало известно, что Дурова отпустили из здания суда в Париже. Бизнесмен покинул территорию на частной машине. Известно, что судья вынес решение, согласно которому Дурову запрещено покидать пределы Франции. Кроме того, он обязан внести залог в размере 5 млн евро и два раза в неделю посещать отдел полиции.

Во Франции Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества с властями, из-за чего он может быть соучастником преступлений, совершаемых через Telegram.

Ранее сообщалось, что французская прокуратура не допрашивала Дурова по делу о насилии над ребенком.