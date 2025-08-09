Спецпосланник Уиткофф неправильно понял Путина в преддверии встречи с Трампом

Встреча лидеров США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоялась на Аляске 15 августа и была направлена на поиск путей разрешения конфликта на Украине, столкнулась с серьёзными проблемами из-за разногласий между сторонами. Об этом пишет немецкая газета BILD.

Как сообщает издание, хотя Россия готова обсуждать некоторые ограничения в ходе боевых действий, она не рассматривает возможность возвращения уже освобожденных ею территорий, и уж тем более полного прекращения огня.

«Уиткофф не знает, о чём говорит. Так, требуемый Россией „мирный отход“ украинцев из Херсона и Запорожья он понял как предложение „мирного отхода“ россиян из этих самых регионов», — сказано в сообщении.

В то же время, по информации немецкого издания, представители США надеялись на более масштабный компромисс и значительное продвижение к мирному урегулированию уже к моменту запланированной встречи лидеров в августе.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

Ранее сообщалось, что Путин передал через Уиткоффа на встрече орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Галлиной.