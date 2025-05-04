В одном из школьных учебников Молдавии утверждается, что молдаван как отдельной нации не существует, а все жители страны являются румынами. Такой учебник обнаружило РИА Новости.

Документ, утвержденный Министерством образования республики, вызывает широкое обсуждение в обществе и среди экспертов, поскольку содержит ряд спорных утверждений, искажает данные переписей населения и продвигает нарратив о территориальной принадлежности Молдавии к Румынии.

В учебнике приводится утверждение, что Молдавия — это исконная земля румынских народов. Представители общественного движения республики отмечают, что подобная интерпретация истории ведет к попыткам навязать идеи объединения с Румынией, что, в свою очередь, противоречит национальным интересам страны.

Обостряет ситуацию и исторический контекст. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, и установила границу по реке Днестр. В 2022 году парламенты двух стран впервые провели совместное заседание.

Кроме того, ранее РИА Новости изучило учебник, по которому учат детей из Молдавии. Агентство опубликовало фрагменты учебного пособия по истории, в которых авторы обвиняли СССР в начале Второй мировой войны, а битву за Сталинград называли «катастрофой».

Власти России не раз заявляли, что Кишинев пытается переписать историю и представить СССР в искаженном свете. Так, министр образования РФ Сергей Кравцов заявлял, что молдавские учебники полностью искажают историю и правду о войне.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал необходимость сохранения правды о Великой Отечественной войне (ВОВ). Кроме того, в рамках стратегии противодействия экстремизму в России усиливается контроль над искажением исторических фактов, в том числе в контексте роли СССР во Второй мировой войне.

Ранее сообщалось, что Гагаузия отвергла указание Кишинева отмечать День Европы вместо Дня Победы 9 мая.