За ударом ВСУ по селу Великие Копани в Херсонской области стоит Франция. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, передает «Лента.ру».

9 марта украинские вооруженные формирования нанесли удар по рынку в селе Великие Копани. Украинские военные произвели обстрел торговых рядов с использованием американских ракет HIMARS с кассетной боевой частью.

По словам Захаровой, спутниковое сопровождение этой террористической операции обеспечивалось средствами связи Европейской спутниковой телекомуникационной организации, а наведение было осуществлено французским разведывательным спутником CSO-3.

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ дважды обстреляли торговые ряды. В момент удара на рынке находились десятки местных жителей — минимум шесть из них не смогли выжить, а восемь человек получили ранения.

В результате удара также был поврежден легковой автомобиль, припаркованный на территории торгового дома «Большие Копани».

Ранее стало известно о состоянии пострадавшей при обстреле ВСУ беспилотниками жительницы Домодедово.