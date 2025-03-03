Подготовка к предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ускорилась на фоне последних политических событий. Речь идет о недавней словесной перепалке между Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщил CNN.

По информации телеканала, конфликт в Белом доме мог оказаться частью стратегии администрации американского лидера, направленной на дискредитацию Зеленского. В ходе встречи Трамп откровенно отчитал Зеленского, настаивая на необходимости прекращения огня и призывая его отказаться от критики Путина.

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс также высказал свое мнение, назвав Зеленского «неблагодарным агитатором за демократов». По данным СМИ, после напряженной встречи киевскую делегацию выгнали из Белого дома, а соглашение по редкоземам между Вашингтоном и Киевом так и не было подписано.

Ранее Дональд Трамп призвал сосредоточиться на проблеме мигрантов в США, а не на Владимире Путине.