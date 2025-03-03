Стало известно об ускоренной подготовке РФ и США к встрече Путина с Трампом
CNN: подготовку к встрече Путина и Трампа ускорили после перепалки с Зеленским
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Подготовка к предстоящей встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ускорилась на фоне последних политических событий. Речь идет о недавней словесной перепалке между Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщил CNN.
По информации телеканала, конфликт в Белом доме мог оказаться частью стратегии администрации американского лидера, направленной на дискредитацию Зеленского. В ходе встречи Трамп откровенно отчитал Зеленского, настаивая на необходимости прекращения огня и призывая его отказаться от критики Путина.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс также высказал свое мнение, назвав Зеленского «неблагодарным агитатором за демократов». По данным СМИ, после напряженной встречи киевскую делегацию выгнали из Белого дома, а соглашение по редкоземам между Вашингтоном и Киевом так и не было подписано.
Ранее Дональд Трамп призвал сосредоточиться на проблеме мигрантов в США, а не на Владимире Путине.