Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Росси Мария Захарова назвала «театром абсурда» недавнее приглашение главой киевского режима Владимиром Зеленским глав стран Европейского союза (ЕС) на 9 Мая в Киев. Своим мнением Захарова поделилась в эфире радио Sputnik.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас поставила ультиматум лидерам стран ЕС, которые задумались над тем, чтобы отпраздновать победу над фашизмом вместе с Россией в Москве 9 Мая.

На это отреагировал Зеленский, который предложил «альтернативу» — визит лидеров государств Евросоюза в Киев 9 Мая.

«Это выражение впервые тогда было употреблено и стало системно употребляться. Это выражение — театр абсурда. Вот уже более десяти лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада», — сказала Захарова.

Зеленский ранее перенес празднование Дня Победы на 8 мая, переименовав его в День памяти и победы над нацизмом. В то же время 9 Мая теперь официально отмечается как День Европы.

Захарова подчеркнула, что подобные шаги лишь подчеркивают стремление Киева дистанцироваться от своей истории и корней, создавая иллюзию поддержки со стороны Запада.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия ожидает более 20 глав государств на параде Победы в Москве.