Тело погибшего экс-командира батальона «Тигр» Ефремова доставили в родной регион

Военный борт доставил тело вице-губернатора Приморского края и бывшего командира добровольческого отряда «Тигр» Сергея Ефремова в родной регион. Об этом сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.

2 февраля стало известно о гибели Ефремова в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Курской области. 4 февраля его тело эвакуировали с места гибели. Сообщалось, что его похоронят в родном регионе.

Как сообщил Кожемяко, вместе с телом бывшего командира «Тигра» в Приморье доставили еще двух погибших бойцов отряда Александра Иваровского и Сергея Дмитриева.

Прощание с Ефремовым и его коллегами состоится во вторник, 11 февраля, с 11:00 до 12:00 по местному времени (04:00 – 05:00 мск) в здании правительства Приморского края. Кожемяко также опубликовал видео встречи с родственниками и близкими погибших.

Глава Приморского края неоднократно подчеркивал, что Ефремов проявил выдающиеся качества как военный, исполняя свои обязанности в условиях СВО. Он был не только высокопрофессиональным руководителем, но и настоящим патриотом, готовым вставать на защиту интересов своей страны в тяжелых условиях.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения спецоперации остался служить сын погибшего Сергея Ефремова.