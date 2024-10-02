Удар Ирана по Израилю сняли с пассажирского самолета

Пилот British Airways, выполнявший рейс на пассажирском самолете в Дубай, снял момент ракетной атаки Ирана по Израилю, сообщила газета New York Post.

На кадрах видно, как десятки боеприпасов летят в сторону израильского государства в темное время суток.

Вечером 1 октября Иран атаковал территорию Израиля, в результате чего была уничтожена база военная израильская база Неватим. Тегеран впервые использовал для нанесения ударов сверхзвуковые баллистические ракеты. Известно, что из-за атаки погиб палестинский рабочий. Еще несколько человек получили осколочные ранения.

На Ближнем Востоке ситуация между арабскими странами и Израилем в последние месяцы является напряженной. Тель-Авив регулярно обстреливает территорию Ливана. На границе еврейского и ливанского государств продолжаются ожесточенные бои между ЦАХАЛ и «Хезболлой».

Ранее издание Axios сообщило, что Израиль готов ответить на атаку Ирана в течение нескольких дней. Отмечалось, что целями могут стать нефтяные и стратегические объекты, а также ядерные объекты государства.