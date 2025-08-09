Ушаков назвал непростым процессом подготовку к саммиту РФ и США на Аляске

Россия и США будут активно работать над подготовкой к саммиту на Аляске. Это будет непростым процессом. С таким заявлением выступил помощник президента России Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.

В частности, представитель Кремля отметил, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни активной, напряжённой проработке практических, а также политических параметров встречи на высшем уровне.

«И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься», — добавил Ушаков.

К слову, исторически так сложилось, что до Владимира Путина на Аляске не побывал ни один глава российского государства. Так что у нынешнего российского лидера будет возможность стать первым из правителей России, посетившим Русскую Америку.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

Ранее сообщалось, что Путин передал через Уиткоффа на встрече орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Галлиной.