Ушаков рассказал о предстоящей встрече Уиткоффа с российскими представителями

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф вскоре встретится с высокопрофильными представителями России. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Самолет Уиткоффа 13 марта приземлился в Москве. По словам Ушакова, основными темами обсуждения с американским представителем станут не только события на Украине, но и ряд других актуальных вопросов.

«Все понимают, что он приезжает обсуждать не только Украину, но и российско-американские отношения и их дальнейшее развитие, в том числе экономический аспект», — отметил Ушаков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил прибытие американской делегации и заранее запланированные контакты. Он также отметил, что Россия сформулирует свои позиции по вопросам урегулирования украинского кризиса после получения информации о недавней встрече делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии.

Во время переговоров, проходивших 11 марта, США призвали к немедленному прекращению огня. В ответ на это офис президента Украины выразил готовность к тридцатидневному перемирию.

Ранее газета The Washington Post охарактеризовала появление Владимира Путина на публике в военной форме как символический жест, адресованный Западу.