Ушаков: Трамп получил официальное приглашение от Кремля посетить Россию

В Кремле надеются, что после переговоров на Аляске лидеры России и США встретятся на территории Российской Федерации. Об этом заявил Юрий Ушаков, помощник президента РФ.

Соответствующее официальное приглашение Москвы президенту Трампу уже направлено, уточнил представитель Кремля. Его слова приводит ТАСС.

«Мы рассчитываем, что после встречи на Аляске следующий раунд переговоров пройдет в России», — заявил Ушаков.

При этом место для встречи в России Трампа и Путина еще, конечно же, не выбрано, заключил Ушаков.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

Ранее сообщалось, что Путин передал через Уиткоффа на встрече орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Галлиной.