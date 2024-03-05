В Белгородской области после падения дрона ВСУ горят резервуары с нефтью

В Белгородской области горят резервуары с нефтью после падения вражеского дрона, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о взрыве на одном из инфраструктурных объектов. О каком именно объекте идет речь, он не уточнил, но отметил, что пострадавших нет, а на месте работают оперативные службы.

По информации источника, пожар случился на трех нефтяных резервуарах.

МЧС также сообщило о ракетной опасности, которая была объявлена в Губкинском и Старооскольском районах Белгородской области.

Министерство обороны РФ 5 марта сообщило, что в небе над регионом системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских БПЛА.

ВСУ регулярно атакуют приграничные территории России. Чаще всего под удар попадают районы Белгородской, Курской и Брянской областей. В них, а также в Крыму и Севастополе, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Также Минобороны РФ сообщило, что над Курской областью сбит вражеский беспилотник.