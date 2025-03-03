В Белом доме назвали недопустимый для США сценарий на Украине

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил Fox News, что в Вашингтоне не приемлют сценарий, где украинский конфликт будет затягиваться.

Майкл Уолц заверил, что США не хотят делать шаги в сторону затягивания конфликта на Украине. Обострения в течение еще нескольких лет — это непозволительный сценарий для Вашингтона. Американский госслужащий подчеркнул, что также не позволят затягивать ситуацию и Киеву, который так жаждет получить военную и финансовую помощь от США. Как напомнили в Белом доме, Зеленского ждут на переговоры, но в полной готовности к миру.

«То, что мы услышали (на встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским — прим. ред.), — это будто бы продолжение войны в течение долгих лет является вариантом. Но это не так», — сказал Уолтц в эфире.

Напомним, Владимир Зеленский и Дональд Трамп встречались в Белом доме, однако их беседа не задалась: со скандалом бывший комик вылетел из Овального кабинета, так как активно начал выдвигать республиканцу требования.

После всего произошедшего Трамп переговорил с премьер-министром Венгрии. 3 марта он также пообещал сделать некое грандиозное заявление.