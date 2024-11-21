Информация о том, что Украина впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по российской территории после официального согласия Лондона, вызывает тревогу, отметил обозреватель Daily Mail Стивен Гловер.

По его словам, возможный ответ России на удары по своей территории может коснуться и самой Британии. Он подчеркнул, что, в отличие от Израиля, страна вряд ли сможет эффективно противостоять угрозе ядерных атак.

«Если, не дай бог, Москва запустит в сторону Лондона ядерную ракету, мы, в отличие от Израиля, вряд ли сумеем ее сбить», — отметил Гловер.

Журналист подчеркнул, что Москва воспринимает нарастающую западную угрозу как важный фактор, требующий повышенного внимания. По словам Гловера, англичане сейчас находятся в большой опасности, а правительство страны вступает на неизведанную территорию.

20 ноября агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного западного чиновника, сообщило о первом применении дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории после разрешения со стороны Великобритании.

18 ноября ВСУ нанесли удар шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Брянской области — также впервые после того, как президент США Джо Байден разрешил атаковать ими РФ.

21 ноября The Guardian сообщил, что Россия впервые ударила по Украине ракетой, способной атаковать ядерным зарядом другой континент.

Как позже прокомментировал эту информацию военные аналитик Юрий Подоляка, удар, вероятно, был нацелен на одно из промышленных предприятий в Днепропетровской области. По его данным, ракета могла быть запущена с полигона «Капустин Яр».