Украина продолжит осуществлять провокации даже после достижения мира. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Государственной думы РФ, замглавы комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он отметил, что России необходимо усилить охрану государственных границ и увеличить количество пограничников на линии соприкосновения.

«В любом случае те, кто сегодня воспитан в духе национализма, никуда не денутся, и они будут продолжать с английскими спецслужбами, французскими, американскими готовиться к какому-то реваншу или провокациям в отношении России», — подчеркнул Водолацкий.

11 марта в Джидде состоялись переговоры между делегациями США и Украины, на которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня. В ответ на это США пообещали возобновить предоставление разведывательных данных Украине и продлить свою помощь.

Ранее президент России Владимир Путин также выразил готовность рассмотреть возможность 30-дневного прекращения огня на Украине, однако поднял вопрос о том, каким образом это будет организовано.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается уже больше трех лет — с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к главным целям отнес демилитаризацию и денацификацию соседнего государства, а также защиту мирных граждан ДНР и ЛНР.

Российский лидер неоднократно подчеркивал готовность к диалогу с Киевом, однако, отмечал Путин, Украина на законодательном уровне запретила любые связи с Россией.

Ранее бывший руководитель аппарата государственного секретаря США Лоуренс Уилкерсон высказал опасения из-за возможного срыва договоренностей о прекращении огня со стороны Украины.