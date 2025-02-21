В Италии объявили о смерти коллективного Запада после переговоров России и США

Как отмечают корреспонденты издания, ранее Вашингтон сначала договаривался со своими партнёрами, а затем представлял согласованные условия на переговорах. Однако с приходом администрации Трампа ситуация изменилась, и это вызывает недовольство у итальянских журналистов.

«Вашингтон напрямую общается с великими державами (в данном случае с Россией), не консультируясь ни с кем, а затем призывает бывшие страны-союзники безоговорочно принять то, что было согласовано. Концепцию коллективного Запада можно считать мертвой!» — говорится в публикации.

В статье также подчеркивается символичность выбора места для проведения переговоров — за пределами Европы. Это можно рассматривать как сигнал для континента о том, что его роль в мировых делах становится менее значимой.

Напомним, 12 февраля состоялся полуторачасовой телефонный разговор между лидерами России и США. Уже шесть дней спустя в Саудовской Аравии состоялась встреча российской и американской делегаций. Как позже сообщил президент России, главной целью прошедшего в Эр-Рияде диалога являлось налаживание отношений между странами, которые оказывают влияние на мировую повестку.

Остался удовлетворен минувшим разговором и Трамп. На встрече с губернаторами американских штатов он заявил об «очень хорошем» диалоге с президентом России, но при этом высказал сожаление из-за итогов общения с украинской стороны.

Ранее стало известно, что Трамп прибудет в Москву на празднование 80-й годовщины победы в войне.