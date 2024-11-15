В ОП предупредили о риске утраты Абхазией государственности

В заявлении Общественной палаты Абхазии говорится о возможной утрате государственной независимости республики из-за конфликта между оппозицией и властями, передает РИА Новости.

В пятницу в Сухуме протестующие, выступающие против подписания инвестиционного соглашения с Российской Федерацией, устроили массовые беспорядки, разгромив зал заседаний парламента в Абхазии и заняли здание администрации президента и парламент республики. Они утверждают, что не уйдут, пока президент не сложит свои полномочия.

В настоящее время абхазская оппозиция ведет переговоры с властями по поводу кандидата на пост временного президента республики. Оппозиция предложила стать и. о. президента премьеру или спикеру.