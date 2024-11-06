В Раде после избрания Трампа в США посоветовали «засунуть план победы подальше»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* предположил, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США теряются шансы на реализацию инициатив по поддержке западных партнеров. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

То есть, Гончаренко* уверен, что после победы Трампа мировой порядок изменится и станет основываться не на каких-либо правилах, а на договоренностях, и «план Победы» Зеленского можно буквально засунуть в определенное для этого место.

Также Гончаренко* призвал украинские власти работать 24/7 в связи с тем, что теперь придется доказывать уже странам Запада необходимость в продолжении военной и иной помощи. Ранее политолог рассказал, как после победы Трампа на выборах могут сложиться отношения России и США, а также стал известен и тот факт, что Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов