В смерти Старовойта заметили три странности

В деле о самоубийстве бывшего министра транспорта РФ и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта нашли странные обстоятельства. На это обратил внимание телеканал «Царьград».

По информации источника, в момент инцидента 7 июля в Одинцово рядом со Старовойтом не было сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО), что противоречит стандартным протоколам безопасности для лиц такого ранга.

Особое внимание привлекает место происшествия — Старовойт свел счеты с жизнью в кустах, а не в салоне своего автомобиля.

Бывший оперуполномоченный Михаил Игнатов предположил, что это могло быть сделано, чтобы «не испачкать машину». Однако такая версия выглядит нелогичной в случае с человеком, который находился в состоянии глубокого душевного кризиса.

Еще более подозрительным выглядит отсутствие предсмертной записки и завещания.

«Есть подспудное ощущение того, что ему могли помочь уйти из жизни. Каким способом — непонятно. Опять же — ни записки предсмертной, ничего. Обычно просят у всех прощения, сказал бы "да, я виноват и не могу больше с этим жить, пусть Бог теперь рассудит". (...) И тут бы вопросов не было. А тут получилось очень быстро и спонтанно», — отметил Игнатов.

Напомним, тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли на парковке в парке Одинцово. По официальной версии Следственного комитета России (СКР), чиновник свел счеты с жизнью. Это произошло вскоре после того, как президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку с должности министра транспорта.

Прощание со Старовойтом прошло 10 июля в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве. Похороны состоялись 11 июля на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

Ранее СМИ выяснили подробности переезда молодой возлюбленной Романа Старовойта в Москву.