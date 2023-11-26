В трех регионах России сбили беспилотники
Фото: [© Николай Гынгазов / ТАСС]
Министерство обороны РФ сообщило о сбитых вражеских беспилотниках в трех областях страны. По данным оборонного ведомства, утром, 26 ноября, российские военные сбили БПЛА в Смоленской, Брянской и Тульской областях.
Ранее Минобороны России сообщило о попытках ВСУ атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников. За ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 11 беспилотников в Тульской, Калужской, Брянской и Московской областях. Позднее ведомство сообщило о 9 сбитых утром БПЛА.
«Двадцать шестого ноября около 9:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны РФ.
По данным ведомства, всего было ликвидировано 4 беспилотника.
26 ноября ВСУ предприняли попытку массированной атаки беспилотниками территории РФ. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, половина сбитых ночью беспилотников направлялась в столицу. Дроны были ликвидированы в Московской области в районах Наро-Фоминска, в Одинцовском и Раменском городских округах, а также в Подольске.
Обломки беспилотников упали в Подмосковье. По информации губернатора области Андрея Воробьева, зафиксировано три повреждения. Пострадавших нет.
В Туле в результате отклонения вражеского БПЛА, он врезался в жилой многоквартирный дом. По информации главы Тульской области Алексея Дюмина, один человек пострадал.
ВСУ регулярно выпускают по территории РФ беспилотники. Чаще всего о работе ПВО сообщается в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Крыму и Севастополе. В этих регионах введен бессрочный «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.