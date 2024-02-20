В Турции заявили, что решения проблемы с денежными переводами с РФ еще нет

Ограничения переводов между Турцией и Россией все еще действуют, сроки решения этой проблемы неизвестны, рассказал РИА Новости представитель одного из филиалов государственного банка Ziraat в Анкаре.

1 января 2024 года в Турции начали действовать ограничения, связанные с денежными переводами из России. На проблему обратили внимание турецкие экспортеры. Как ранее сообщал источник РИА Новости, проблема связана с санкциями США в отношении РФ, а также с давлением на турецкое государство.

Сообщалось, что решением этого вопроса занимается турецкое министерство торговли.

Проблему также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который отметил, что Москва и Анкара занимаются проблемой. Представитель Кремля отметил, что трудности возникли из-за агрессивной политики США.

После начала специальной военной операции России на Украине страны Запада, в том числе США и Европейский союз (ЕС), ввели беспрецедентные ограничения в отношении Москвы. Президента РФ Владимир Путин заявлял, что Москва справится со всем давлением.

Ранее эксперт Дмитрий Суслов заявил, что санкции Запада бесполезны для России в условиях отказа от доллара.