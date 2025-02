WikiLeaks сообщило о деятельности USAID по финансированию 90% украинских СМИ

Ранее основатель компании Space X, американский предприниматель Илон Маск заявил, что USAID предоставляло финансирование ведущим западным СМИ. Он выразил недовольство работой агентства и заявил, что USAID «пора умереть».

Администрация президента США Дональда Трампа организовала проверку деятельности USAID, в результате которой приняла решение прекратить финансирование не только американского международного издания Politico, но и таких ведущих изданий как The New York Times (NYT) и Associated Press (AP).

Согласно отчету WikiLeaks, AP получила 620 тыс. долларов от Государственного департамента США, в то время как NYT были предоставлены «десятки миллионов долларов» от Министерства здравоохранения США и социальных служб.

В ответ на обвинения Politico объявило, что газета «никогда не была получателем средств в рамках государственных программ или субсидий».

USAID представляет собой федеральный орган государственного управления США области оказания помощи иностранным государствам. Основные направления ведомства связаны с поддержкой торговли, сельского хозяйства, экономики, здравоохранения, гуманитарной помощью, а также с поддержкой демократии в развивающихся странах.

Ранее портал E!News выяснил, что USAID платило миллионы долларов голливудским звездам за поездки на Украину. Среди таких знаменитостей оказались Анджелина Джоли, Орландо Блум и Шон Пенн.

Государственный секретарь США Марко Рубио, назначенный Трампом руководителем USAID, накануне сообщил, что агентство не раскрыло информацию о целевом назначении денег и подрядчиках.