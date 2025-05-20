Все попытки главы киевского режима Владимира Зеленского сорвать переговоры с российской делегацией в Турции оказались безуспешными. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Она охарактеризовала действия Зеленского, направленные на блокировку диалога между Москвой и Киевом, как спектакль. Захарова подчеркнула, что заявления украинского руководства о желании мира необходимо подтвердить реальными шагами, а не только словами.

«Россия рассчитывает, что у киевского режима возобладает инстинкт сохранения остатков государства, и это вынудит его занять конструктивную позицию», — подчеркнула Захарова.

Также дипломат отметила, что попытки установить жесткие временные рамки для переговоров между Россией и Украиной являются контрпродуктивными, а формула о невозможности контактов в условиях военных действий, продвигаемая Западом, не выдерживает никакой критики.

Первая с 2022 года встреча представителей России и Украины прошла 16 мая в Стамбуле. Российскую сторону возглавил помощник президента Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров.

По итогам переговоров Москва и Киев договорились о взаимном обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000» и о согласовании дальнейших деталей плана о прекращении конфликта.

Ранее глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва выдвинула неприемлемые требования в Стамбуле.