Запад несет полную ответственность за то, что Украина не смогла сохранить собственную целостность. Таким мнением поделилась официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с предупреждением о том, что неспособность достичь справедливого мира на Украине с сохранением ее территорий может иметь серьезные последствия для мировой стабильности. Он подчеркнул, что подобные действия могут подорвать основы международного права и привести к глобальному хаосу.

Как отметила Захарова, именно действия коллективного Запада — вмешательство во внутренние дела Украины — подорвали межгосударственную стабильность и нарушили выполнение резолюций Совета Безопасности ООН.

«Как подорвал — вмешиваясь во внутренние дела, путем прямого влияния на внутренние выборы, подкупая чиновников, стимулируя агрессивный национализм, нарушая права человека, милитиризовывая Украину, не выполняя решения Совбеза ООН?» — написала Захарова.

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле прошли переговоры между делегациями России и Украины. Эта встреча стала первой с 2022 года. Инициатором возобновления контактов стал президент РФ Владимир Путин.

Ранее журналист британского издания The Economist Оливер Кэролл заявил, что Москва пригрозила Киеву захватом еще двух областей Украины, если он не признает в составе РФ четыре области. Журналист «России 1» и депутат Государственной думы РФ подтвердил информацию о том, что такие заявления звучали во время переговоров.