Делегация России на переговорах в Стамбуле действительно пригрозила Киеву взятием новых территорий, если украинские власти не пойдут на условия Москвы и не признают четыре новых региона в составе РФ. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил депутат Государственной думы РФ и журналист Евгений Попов.

Ранее журналист газеты The Economist Оливер Кэролл сообщил, что представители Москвы на переговорах с украинской делегацией пригрозили взятием еще двух областей Украины — Сумской и Харьковской.

«Мы знаем, что было утверждение, последовавшее от одного из наших переговорщиков о том, что если в ближайшее время не будут признаны четыре новых российских региона, то в следующий раз будет уже шесть регионов. Эта фраза звучала внутри», — сказал Попов.

По словам корреспондента RT Константина Придыбайло, в российской переговорной делегации ему ответили на слухи о взятии новых регионов Украины, отметив, что украинским представителям была представлена другая цифра — восемь.

Переговоры РФ и Украины впервые с 2022 года состоялись в пятницу, 16 мая, в Стамбуле. По итогам этой встречи помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский сделал ряд важных заявлений.