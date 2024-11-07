Украинское руководство продолжает настаивать на том, что замороженные российские активы по праву принадлежат Киеву. Глава государства Владимир Зеленский заявил, что эти средства являются «украинскими деньгами».

Об этом политик написал на личной странице в социальных сетях. По словам Зеленского, Украина должна получить доступ к этим финансам как можно скорее. Президент поблагодарил всех, кто отстаивает право Украины распоряжаться замороженными российскими активами.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине кредита в размере 35 миллиардов евро. Предполагается, что средства на погашение этого займа будут получены от доходов, полученных от замороженных российских активов. Однако, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, это можно расценивать как акт мошенничества со стороны ЕС.

Киев настаивает, что эти финансы должны быть переданы непосредственно Украине, без каких-либо дополнительных условий. В Москве же считают, что попытки распоряжаться российской собственностью являются грубым нарушением международного права.

Таким образом, вопрос о правах на замороженные российские активы остается одним из ключевых пунктов разногласий между Киевом и его западными партнерами, с одной стороны, и Москвой, с другой.

Ранее стало известно о том, что Силуанов анонсировал ответ на использование Западом доходов от активов России, также он отметил, что Россия заберет доходы от замороженных активов западных компаний.