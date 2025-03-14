Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров

Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь обвинил Россию в затягивании конфликта на Украине. В своем телеграм-канале он призвал международных партнеров к более активным действиями по отношению к РФ.

По словам Зеленского, союзники должны обеспечить готовность Москвы к прекращению боевых действий.

«Мы считаем, что ответственность наших партнеров состоит в том, чтобы обеспечить готовность России прекратить войну (...) Путин сам войну не завершит», — написал Зеленский.

Глава киевского режима также указал на то, что силы США могут оказать «сильное давление», чтобы добиться изменений в позиции российской стороны и ускорить процесс мирных переговоров.

11 марта в Джидде прошла встреча между украинскими и американскими делегациями, в результате которой Киев согласился на тридцатидневное прекращение огня. Представители США, в том числе президент Дональд Трамп, заявил, что следующим шагом станет реакция Москвы.

Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что Москва готова рассмотреть вариант тридцатидневного перемирия, однако он задался вопросом, как оно будет организовано.

Ранее газета The New York Times сообщила, что требования президента РФ Владимира Путина по переговорам могут значительно ослабить позицию Украины.