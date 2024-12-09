Лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем подчеркнул, что мир с Россией возможен только через принуждение с позиции силы.

По словам Зеленского, критически важным остается укрепление армии, поставки дальнобойных вооружений, таких как системы ATACMS и Taurus, а также получение гарантий безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский вновь поднял вопрос о необходимости приглашения Украины в НАТО, отметив, что это станет основой для устойчивого мира. Он также сообщил о планах обсудить этот вопрос с действующим президентом США Джо Байденом. Одновременно он прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о временном присутствии войск союзников на украинских территориях до момента вступления в альянс.

Тем временем, избранный президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что в случае смены администрации Украина может столкнуться с сокращением помощи со стороны Вашингтона. Несмотря на это, Трамп выразил намерение добиваться прекращения боевых действий через переговоры, подчеркивая, что дипломатия позволит сохранить множество жизней.

Западные СМИ также сообщили о возобновлении обсуждений между Францией и Великобританией о возможной отправке военных на Украину. Париж и Лондон рассматривают идею временного присутствия, которая могла бы стать частью якобы коалиционной поддержки.

На фоне этих заявлений Украина продолжает настаивать на укреплении обороноспособности и привлечении международных союзников. Зеленский подчеркнул, что в условиях конфликта любая дипломатия должна основываться на военной мощи и способности защищать свои территории.

Ранее стало известно о том, что кандидат в канцлеры ФРГ Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев. А вышеупомянутый президент США Трамп при этом выразил сомнения в своих силах урегулировать конфликт на Украине.