Журналисты сняли живого Трампа: конспирологическому ажиотажу пришел конец

Слухи о возможной смерти президента США Дональда Трампа окончательно развеяны. Фотограф международного информационного агентства Agence France-Presse (AFP) запечатлел момент, когда американский лидер в сопровождении своей внучки Кай садился в автомобиль на южной лужайке Белого дома.

По данным осведомленного источника агентства, они направлялись в гольф-клуб Trump National, расположенный в штате Вирджиния. Таким образом, эта информация полностью опровергает распространявшиеся в социальных сетях конспирологические теории о смерти политика.

Несмотря на взбудораженный интернет и многочисленные спекуляции о своем состоянии здоровья, Трамп сохранял спокойствие и продолжил свой привычный распорядок дня.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Трамп, вероятно, умер. Пользователи интернета нашли на фотографиях с ним странные пятна, которые были похожи на синяки, появившиеся у королевы Великобритании Елизаветы II накануне ее смерти.

Кроме того, старым оказалось видео, активно распространившееся в соцсетях, на которых Трамп в одежде для гольфа собирается вступать в игру. Как оказалось, видеоролик впервые появился в Сети в июне 2025 года.

