Автобусы девяти маршрутов в Подмосковье следуют с увеличенными интервалами из-за ДТП на остановке
Фото: [t.me/gumvd50]
В Подмосковье автобусы девяти маршрутов следуют с увеличенными интервалами из-за ДТП в Богородском округе.
Напомним, сегодня утром на шестьдесят седьмом километра трассы «Волга» произошло попутное столкновение «Газели» и иномарки. Последняя от удара вылетела на остановку общественного транспорта.
Как сообщила пресс-служба АО «Мострансавто», с увеличенными интервалами следуют маршруты под номерами 4, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20 и 103.
Пассажиров призвали заранее планировать маршруты поездок.
В результате ДТП пострадали три человека — это пешеходы, ожидавшие на остановке общественный транспорт. Установление всех обстоятельств случившегося контролирует Ногинская городская прокуратура.