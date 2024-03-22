Автобусы девяти маршрутов в Подмосковье следуют с увеличенными интервалами из-за ДТП на остановке

В Подмосковье автобусы девяти маршрутов следуют с увеличенными интервалами из-за ДТП в Богородском округе.

Напомним, сегодня утром на шестьдесят седьмом километра трассы «Волга» произошло попутное столкновение «Газели» и иномарки. Последняя от удара вылетела на остановку общественного транспорта.

Как сообщила пресс-служба АО «Мострансавто», с увеличенными интервалами следуют маршруты под номерами 4, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20 и 103.

Пассажиров призвали заранее планировать маршруты поездок.

В результате ДТП пострадали три человека — это пешеходы, ожидавшие на остановке общественный транспорт. Установление всех обстоятельств случившегося контролирует Ногинская городская прокуратура.