«Думал, это снится»: жители дома в Черкесске, где взорвался газ, рассказали о ЧП

Местные жители и очевидцы трагедии в Черкесске поделились подробностями произошедшего и рассказали о том, что им пришлось пережить.

Утром 31 октября в жилом доме на улице Лободина произошел взрыв, в результате которого пострадали 11 человек. По информации МЧС Карачаево-Черкессии, трагический инцидент унес жизни четырех человек.

В комментарии «РЕН ТВ» одна из жительниц поврежденного дома рассказала, что во время взрыва находилась в своей квартире и была засыпана досками и кирпичами. Ее супруг также пострадал — ему придавило ноги рухнувшей плитой.

«Все сыпалось, как будто меня придавило, руки вверх, раз — а там плита. Думал, мне снится, а это не снится», — рассказал мужчина.

Другая очевидица выразила беспокойство о судьбе своих родственников, находившихся в момент взрыва внутри. На данный момент они не выходят на связь.

В результате взрыва в Черкесске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Спасатели эвакуировали из дома удалось эвакуировать 52 человека.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов сообщил, что, по предварительным данным, взрыв мог произойти из-за вспышки паров газовоздушной смеси. В связи с произошедшим Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее корреспондент «Подмосковья сегодня» связался с местными жителями и выяснил подробности трагического инцидента в Черкесске.