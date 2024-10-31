«Думал, это снится»: жители дома в Черкесске, где взорвался газ, рассказали о ЧП
Очевидцы рассказали о ЧП со взрывом газа в Черкесске
Фото: [freepik.com]
Местные жители и очевидцы трагедии в Черкесске поделились подробностями произошедшего и рассказали о том, что им пришлось пережить.
Утром 31 октября в жилом доме на улице Лободина произошел взрыв, в результате которого пострадали 11 человек. По информации МЧС Карачаево-Черкессии, трагический инцидент унес жизни четырех человек.
В комментарии «РЕН ТВ» одна из жительниц поврежденного дома рассказала, что во время взрыва находилась в своей квартире и была засыпана досками и кирпичами. Ее супруг также пострадал — ему придавило ноги рухнувшей плитой.
«Все сыпалось, как будто меня придавило, руки вверх, раз — а там плита. Думал, мне снится, а это не снится», — рассказал мужчина.
Другая очевидица выразила беспокойство о судьбе своих родственников, находившихся в момент взрыва внутри. На данный момент они не выходят на связь.
В результате взрыва в Черкесске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Спасатели эвакуировали из дома удалось эвакуировать 52 человека.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов сообщил, что, по предварительным данным, взрыв мог произойти из-за вспышки паров газовоздушной смеси. В связи с произошедшим Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Ранее корреспондент «Подмосковья сегодня» связался с местными жителями и выяснил подробности трагического инцидента в Черкесске.