Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил информационной центр об оперативной обстановке ситуации на мосту.

Ранее он же сообщил, что движение автомобилей было приостановлено. По какой причине были приняты такие меры, не уточнялось.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», – следует из сообщения инфоцентра.

Минтранспорта Крыма накануне сообщило о временном ограничении работы паромной переправы в Керчи.

В воскресенье, 26 ноября, на полуостров обрушился мощный ураган, унесший жизнь одного человека. В результате шторма погиб житель Судака. Кроме того, из-за сильных порывов ветров, которые достигали 40 метров в секунду, были оборваны линии электропередач, повалены деревья. Больше 40 тысяч крымчан остались без света, тепла и связи.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что доложил об обстановке в регионе президенту РФ Владимиру Путину.