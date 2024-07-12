Глава СК запросил доклад о ходе расследования дела о крушении самолета в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования дела о крушении самолета в районе деревни Апраксино под Коломной, передает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось сегодня. По данным следствия, лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел с завода после ремонта. Конечной точкой был аэропорт Внуково. На борту, по предварительным данным, находились три человека — командир Евгений Булавко, второй пилот Максим Лукманов и стюард Владислав Харламов, передает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

В правоохранительных органах агентству рассказали, что до катастрофы лайнер успел один раз подать сигнал бедствия, а после этого пропал с радаров.

Ранее глава Коломны Александр Гречищев подчеркнул, что угрозы населенным пунктам городского округа после падения самолета нет.