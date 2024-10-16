Израиль открыл огонь по миротворцам ООН в Ливане

UNIFIL проинформировали, что удары пришлись на опорный пункт, расположенный у населенного пункта Кфаркила. Предварительно, огонь по миротворцам открыли из израильского танка «Меркава».

Уточнений про пострадавших и жертв нет. Возможно, удалось обойтись без потерь. Однако миротворцы отметили, что после атаки повреждения получили наблюдательная вышка и контрольно-записывающая аппаратура.

Напомним, противостояние на Ближнем Востоке разгорелось с новой силой. В сентябре Израиль начал наземную операцию в Ливане. Как отмечает израильская сторона, обстрелам подвергают инфраструктуру и объекты «Хезболлы», а также бьют по местам расположения ее ключевых лиц. Однако со стороны Ливана зафиксировано немало жертв: удары приходились по мирным районам Бейрута и югу страны. Вместе с этим напряженной остается ситуация у Израиля с Ираном после октябрьских ракетных обстрелов.

Международные сообщества осуждают израильские атаки, призывая к благоразумию. На этом фоне президент Франции указал премьеру еврейского государства на необходимость уважения решений ООН.

Ранее сообщалось, что генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша объявили персоной нон-грата в Израиле.