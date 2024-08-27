Концентрация хлоридов и озона в подмосковном бассейне, где отравились дети, была превышена

Вода в бассейне в Егорьевске, после купания в котором четверо детей почувствовали себя плохо, не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов.

Кроме того, лабораторные испытания показали, что в воздухе была превышена концентрация озона, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

В прокуратуре Московской области, в свою очередь, добавили, что ЧП могло произойти из-за сбоя в работе автоматической установки. Авария на оборудовании привела к тому, что в бассейн поступила слишком большая концентрация хлорсодержащего раствора.

Возбуждено уголовное дело. Жизни пострадавших ничто не угрожает, они отказались от госпитализации.