Концентрация хлоридов и озона в подмосковном бассейне, где отравились дети, была превышена
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Вода в бассейне в Егорьевске, после купания в котором четверо детей почувствовали себя плохо, не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов.
Кроме того, лабораторные испытания показали, что в воздухе была превышена концентрация озона, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.
В прокуратуре Московской области, в свою очередь, добавили, что ЧП могло произойти из-за сбоя в работе автоматической установки. Авария на оборудовании привела к тому, что в бассейн поступила слишком большая концентрация хлорсодержащего раствора.
Возбуждено уголовное дело. Жизни пострадавших ничто не угрожает, они отказались от госпитализации.