Личность установлена: что известно о подрывнике машины ДПС в Москве

Подрывник, совершивший теракт у машины ДПС в Москве, действовал по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил источник «Известий». Личность злоумышленника установлена — им оказался гражданин России. Мужчина погиб на месте происшествия в результате самоподрыва.

Напомним, взрыв произошел у автомобиля ДПС на северо-востоке столицы на площади у Савеловского вокзала в ночь на 24 февраля. В служебной машине оказались выбиты стекла, деформирована крыша, там также сработали подушки безопасности.

На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты изучают видеоматериалы. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в результате инцидента погиб сотрудник полиции — старший лейтенант Денис Братущенко. Его семье и другим пострадавшим сотрудниками окажут необходимую помощь.

Ране стали известны подробности о состоянии здоровья получивших ранения в результате взрыва автомобиля ДПС.