Появилась информация о состоянии раненых при взрыве у Савеловского вокзала полицейских

Стали известны подробности о состоянии двух сотрудников ДПС, пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве. По информации телеграм-канала Mash, они находятся в стабильно тяжелом состоянии. Полицейские получили множественные осколочные ранения ног, рук и тела.

Напомним, в ночь на 24 февраля на площади у Савеловского вокзала неизвестный подошел к автомобилю ДПС и привел в действие взрывное устройство. По данным источников, мощность бомбы составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, она была начинена поражающими элементами.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, на месте погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года. У него остались жена и двое детей. Сам подрывник погиб на месте преступления.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о теракте. На месте происшествия продолжают работать криминалисты. Личность устроившего взрыв мужчины и его возможные пособники устанавливаются.

