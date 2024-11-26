МАК назвал предварительную причину возгорания SSJ-100 в турецкой Анталье

В Анталье произошло ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100. После жесткой посадки у борта загорелись топливные баки. Причиной возгорания, по предварительным данным, стали конструктивные особенности самолета, которые уже приводили к трагедиям в прошлом. Об этом сообщает MASH.

Ситуация произошла 24 ноября во время посадки рейса в аэропорту Антальи. Из-за плохих погодных условий пилот слишком резко «приложил» самолет о взлетно-посадочную полосу. Удар был настолько сильным, что лайнер начал подпрыгивать, стойка шасси пробила корпус и топливные баки. Вытекший керосин воспламенился еще до полной остановки самолета.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), такая ситуация не является случайной. Конструкция шасси Superjet 100 рассчитана на нагрузку до 3,75g. Превышение этого показателя при посадке увеличивает риск повреждения топливных баков. Специалисты сравнили инцидент в Турции с трагедией в Шереметьево в 2019 году, когда похожие обстоятельства привели к гибели 41 человека. Тогда самолет также подпрыгивал на полосе, и пробитые баки стали причиной масштабного пожара.

На этот раз трагедии удалось избежать. Пожарные службы аэропорта оперативно потушили огонь, предотвратив его распространение на весь самолет. Однако эвакуация пассажиров проходила в хаотичном режиме: очевидцы сообщают, что люди пытались забрать ручную кладь, замедляя процесс покидания самолета. Такая ситуация, по мнению экспертов, могла увеличить риск пострадавших.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что основной причиной возгорания российского SSJ-100 в Анталье была ошибка пилота. Позже выяснилось, что воздушным судном управляли стажер и командир.