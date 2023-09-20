Минздрав Подмосковья сообщил о пятерых погибших и тринадцати пострадавших от взрыва в Балашихе

При взрыве газа в многоквартирном жилом доме в Балашихе погибли пять человек, еще тринадцать получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья, передает Агентство «Москва» .

Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. В ведомстве уточнили, что семь человек были госпитализированы, остальные шесть отказались ехать в больницу и были осмотрены медиками на месте.

Утром в среду в девятиэтажном жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел взрыв газа. В результате обрушилось несколько этажей. Когда спасатели разбирали завалы, произошло повторное обрушение.

На место оперативно прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он провел оперативный штаб. По словам главы региона, экспертиза пострадавшего из-за взрыва дома займет около двух дней.

Семьям погибшим и пострадавшим выплатят компенсации. Люди сейчас находятся в пунктах временного размещения. Как уточнял ранее вице-губернатор региона Евгений Хромушин, предположительно, жителям первого и пятого подъездов разрешат вернуться в свои квартиры уже завтра.