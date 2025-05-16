На месте взрыва в Башкирии обнаружили погибшего мужчину

В Башкирии на одном из промышленных предприятий произошел мощный взрыв, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

По информации ведомства, в ходе спасательных работ на заводе в городе Салават найдено тело 46-летнего мужчины.

Утром 16 мая на парафиновом заводе «Свеча» в республике произошел взрыв. Сообщалось, что четыре сотрудника предприятия получили травмы, еще один работник — пропал без вести.

Предварительной причиной инцидента, по данным Mash, стал взрыв газовоздушной смеси, произошедший в результате нарушения технологического процесса и разгерметизации оборудования.

По данным МЧС Башкортостана, на месте чрезвычайной ситуации (ЧС) задействовано более 80 человек личного состава и 32 единицы специальной техники. Сейчас специалисты изучают точные причины трагического инцидента, а правоохранительные органы проводят расследование.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на химическом заводе город в Испании накрыло ядовитое облако.