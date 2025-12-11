На подлете к Москве сбили три украинских дрона

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Для обеспечения безопасности полетов в московских аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения.

По данным Министерства обороны РФ, за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 287 дронов. В Московском регионе нейтрализовали 40 из них, при этом 32 дрона были сбиты на подлете к столице.

Предыдущая аналогичная по масштабам атака на Москву произошла в ночь на 27 октября, когда силы ПВО перехватили 40 беспилотников, 34 из которых летели в направлении российской столицы.

Ранее сообщалось, что самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из-за атаки БПЛА.