На работу саратовского аэропорта Гагарин ввели временные ограничения

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщила о введении временных ограничений на работу «Международного аэропорта Гагарин» в Саратове. Соответствующее сообщение в телеграм-канале опубликовал пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

Отмечается, что такое решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее о введении плана «Ковер» на фоне атаки БПЛА в Татарстане сообщил телеграм-канал SHOT. Также в аэропорту Ижевска временно приостановили полеты и прилеты воздушных суден.

Утром 21 декабря Казань подверглась атаке вражеских беспилотников. БПЛА врезались в жилые дома города, в результате чего возник пожар. Повреждения также получили несколько квартир.

По информации SHOT, в школах и техникумах Казани началась эвакуация. Также источник сообщал, что люди прячутся в метро на фоне атаки БПЛА.

По официальной информации Министерства обороны РФ, над Татарстаном 21 декабря система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала один беспилотник. Также ведомство сообщило, что за сутки над регионами России сбили 19 БПЛА.