Над Курской областью сбили пять беспилотников

Еще над одним регионом России ночью сбили беспилотники ВСУ. По информации врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, украинская армия намеревалась нанести удары по объектам региона пятью дронами. Об этом он написал в мессенджере.

Руководитель региона подчеркнул, что атаку БПЛА отразили системы противовоздушной обороны (ПВО).

На территории Курской, Брянской и Белгородской областей действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же введен в Крыму и Севастополе.

Ночью 14 июня стало известно, что в других регионах РФ сработала система ПВО. Так о громких взрывах сообщалось из Ростовской области. Губернатор Василий Голубев подтвердил, что ВСУ пытались нанести массированный удар БПЛА.

О попытках ударить по нефтебазе под Воронежем сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Ночью о взрыве на окраине Шебекино сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.